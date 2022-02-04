Архангельск, 4 февраля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области было выявлено рекордное число носителей коронавируса — 3085, 194 из них потребовалась госпитализация, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 901 архангелогородец, 693 северодвинца, 209 жителей Котласа, 124 — Приморского района. Очаги инфекции зафиксированы также в Онежском, Няндомском, Устьянском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зарегистрирован препарат от COVID-19 на основе молнупиравира.