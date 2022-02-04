Ташкент, , 13:27 — REGNUM Некоторые махалли (кварталы) Ташкента включены в предварительный список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом 4 февраля сообщает Кун. уз со ссылкой на заместителя председателя Фонда искусства и культуры Узбекистана Саиду Мирзиёеву.

ЮНЕСКО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Махалли Ташкента включены в предварительный список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и это историческое событие мирового масштаба», — сказала Мирзиёева.

По ее словам, махалли в Ташкенте являются частью традиционной жилой застройки страны и объектами сохранения культуры и традиций.

Отмечается, что в список культурного наследия ЮНЕСКО уже включены четыре культурных объекта Узбекистана. В 1993 году туда был внесен исторический центр города Бухары, в 2000 году — исторический центр города Шахрисабза, в 1990 — крепость Ичан-Кала, в 2001 году — Самарканд как перекресток культур и в 2016 году — природный объект Западный Тянь-Шань.