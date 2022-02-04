Сеул, 4 февраля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 4 февраля телефонные переговоры со специальным представителем США по Ирану Робертом Мэлли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

В ходе переговоров Мэлли попросил правительство Южной Кореи оказать поддержку переговорному марафону по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

В свою очередь, южнокорейский дипломат сообщил американской стороне о планах проведения рабочих переговоров с представителями Ирана. Как отметил представитель МИД Южной Кореи, встречу по вопросам финансов и нефти планируется провести в Сеуле в середине февраля.