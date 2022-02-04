Бугуруслан, Оренбургская область, 4 февраля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Бугурусланском районе Оренбургской области силовики выявили подпольный цех, где осуществлялось производство суррогатного алкоголя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

Цех находился в частном домовладении. В помещении обнаружено более 1,8 тыс. бутылок с алкогольными напитками различных марок, а также свыше 300 емкостей различного объема, в которых находилось около 2 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Силовики в ходе обысков изъяли более 3 тыс. единиц стеклянной и пластиковой тары, расходные материалы и приспособления для розлива алкоголя. Этикетки «производители» алкоголя наклеивали самостоятельно. Сырье, из которого изготавливались спиртные напитки, направлено на экспертизу.

По данным правоохранителей, алкоголь реализовывался на территории близлежащих населенных пунктов. Возбуждено уголовное дело по факту производства и сбыта продукции без маркировки группой лиц в особо крупном размере.

«Установлены пятеро подозреваемых в противоправной деятельности. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказала Ирина Волк.