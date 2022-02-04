Уфа, 4 февраля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Интеллектуальные транспортные системы намерены начать внедрять в 2022 году в Башкирии. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Светофор

Их будут устанавливать в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Целью внедрения таких систем является автоматизация процессов управления дорожным движением, и повышение безопасности на дорогах. Их устанавливают в городских агломерациях с населением более 300 тысяч человек.

«Современные ИТ-решения способны предотвращать возникновение заторов или аварийных ситуаций. Интеллектуальные транспортные системы позволяют «успокоить» дорожный трафик, снизить аварийность и масштабы дорожных заторов. На базе ИТС реализуется автоматизированная платформа управления светофорами, информирование участников движения о погодных условиях, авариях, дорожных работах», — приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева.

В республике интеллектуальная транспортная система будет создана в Уфимской агломерации. В 2022 году в Башкирии планируют провести процедуры по определению исполнителя по внедрению этих систем, а внедрять их планируется с 2022 по 2024 год.

Отмечается, что за три года на реализацию данного проекта планируется направить свыше одного млрд рублей, в том числе свыше 850 млн рублей из средств федерального бюджета.

Сообщается, что в 2021 году интеллектуальные транспортные системы внедрили в 24 субъектах России, а в 2022 году число регионов-участников этой программы увеличилось до 42.