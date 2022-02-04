Тбилиси, , 13:24 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая 4 февраля на заседании Тбилисского суда, заявил, что президент России Владимир Путин якобы готовит «провокации» в отношении Украины и Грузии. Трансляцию с заседания разрешили вести только грузинскому «Общественному телевидению».

Саакашвили и галстук

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На суде рассматривают дело, по которому политика обвиняют в нарушении грузинской границы. Но он использует данное ему слово для политических заявлений.

«Я думаю, что возможность войны в Украине Путин уже потерял, однако он готовится к провокациям: к признанию Донецка и Луганска. В то же время он готовится к аннексии так называемой Южной Осетии», — сказал Саакашвили.

Экс-президент заявил, что помогать в этом якобы будет основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Саакашвили призвал жителей Грузии «возвысить голос», чтобы этого не произошло. Ранее он неоднократно обвинял российского лидера в своих проблемах.

Стоит отметить, ранее сторонники и адвокаты Саакашвили заявляли, что у него тяжёлое психическое заболевание. Они призывают направить экс-президента в специальную клинику.

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