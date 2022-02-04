Москва, 4 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. При создании государственных цифровых платформ важно использовать отечественные цифровые разработки. Об этом 4 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росгидромета Игорем Шумаковым.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Говоря о цифровых платформах, мы иногда забываем, что за каждой цифровой платформой стоит конкретная произведенная электроника, программное обеспечение, операционные системы, технологии, — сказал Мишустин. — Это всё очень важно базировать на российских достижениях, на российских разработках, и для этого сейчас есть все возможности».

По его словам, в программе цифровизации Росгидромета необходимо не просто иметь раздел импортозамещения, а стать реальным примером импортозамещения, проведя цифровую трансформацию службы на высоком уровне.