Москва, , 13:23 — REGNUM В пятницу, 4 февраля, «Молодая Гвардия Единой России» совместно с благотворительным фондом «Добро в действии» и Всероссийским обществом глухих возобновила работу текстовой горячей линии для оказания волонтерской помощи людям с ограниченными возможностями здоровья по слуху в период пандемии. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Координационного совета МГЕР Антон Демидов.

Лес рук — символ волонтерского движения ИА REGNUM

«Сейчас для людей с нарушением по слуху мы проводим информационные кампании о работе горячей линии. Во время обхода волонтеры раздают памятки с номером телефона горячей линии и правилами обращения на нее. В регионах с большим количеством слабослышащих в волонтерские штабы мы привлечем людей, владеющих языком жестов, чтобы в случае обращений мгновенно реагировать на ситуацию», — сказал Антон Демидов.

Заявки поступают на телефон горячей линии по номеру +7 964 502-21-32 , затем обрабатываются в ситуационном центре, после чего волонтеры совместно с сурдопереводчиками связываются со слабослышащими и глухими людьми по видеосвязи, чтобы уточнить подробную информацию. Если заявка поступает из российского субъекта — ее передают в региональное отделение «Молодой Гвардии», а затем уже оттуда активисты связываются с человеком для оказания необходимой помощи и поддержки.

«Нам известно, что МГЕР ранее осуществляла помощь на пунктах вакцинации, была создана специальная видеоинструкция для слабослышащих. Планируем усилить работу волонтерского корпуса и адресно довести информацию о возможности получить помощь по горячей линии и от волонтеров «Молодой Гвардии» в регионах до каждого, кто в такой помощи нуждается», — рассказал Станислав Иванов, Президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ).

Напомним, в апреле 2020 года добровольцы «Молодой Гвардии Единой России» начали доставлять продукты питания и медикаменты людям с нарушением слуха, текстовые заявки обрабатывались на специальной горячей линии, а для работы привлекались квалифицированные сурдопереводчики.