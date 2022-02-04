Ульяновск, 4 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области на борьбу с последствиями снегопада выведен весь парк спецтехники. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

По данным властей, в настоящее время в регионе на расчистку снега брошено 396 единиц дорожной техники. В приоритете — областные трассы, а также межмуниципальные дороги с высокой интенсивностью движения и маршруты школьных автобусов.

В муниципалитетах на борьбу со снегопадом привлекают снегоуборочную технику сторонних организаций и фермерских хозяйств.

Для оценки ситуации и оперативного принятия решений круглосуточно ведётся мониторинг дорожной обстановки, в том числе используются онлайн-камеры. Работают телефоны «горячей линии».

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 февраля на пяти участках дорог федерального значения из-за сильных снегопадов и метели временно ограничено движение для грузового транспорта и автобусов. На дороги одновременно могут вывести более 100 дорожных машин.