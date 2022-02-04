Москва, , 13:36 — REGNUM Российская сторона призывает власти Франции принять все надлежащие меры, чтобы телеканал RT France мог продолжать профессиональную деятельность. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 4 февраля на брифинге в Москве.

Мария Захарова Mid.ru

Она прокомментировала сообщения французских СМИ о расследовании национального регулятора в отношении телеканала. По словам Захаровой, медиарегулятор Arcom начал разбирательство из-за неких недостатков, которые вещатель якобы допустил при подготовке репортажа о протестном движении «жёлтых жилетов».

«Призываем французские власти принять все надлежащие меры для обеспечения нормальных условий для профессиональной деятельности RT Francе», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД выразила недоумение, почему о протестах регулятор вспомнил только сейчас. В Москве, добавила она, рассчитывают на беспристрастное, справедливое и прозрачное рассмотрение этого дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года российский президент Владимир Путин во время переговоров рассказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону о притеснениях в отношении телеканала RT во Франции.

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