Пекин, , 13:22 — REGNUM В соответствии с программой пребывания в Китае, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проведет ряд двусторонних встреч. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Напомним, что по приглашению главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 4−5 февраля этого года Шавкат Мирзиёев посетит город Пекин для участия в торжественных мероприятиях церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

«На нынешних играх, которые пройдут в период с 4 по 20 февраля при строгом соблюдении карантинных мер, будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 спортивных дисциплинах. За эти медали будут бороться свыше 4 тысяч атлетов из более 90 стран, в том числе из Узбекистана», — говорится в сообщении пресс-службы.