Йошкар-Ола, 4 февраля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Марий Эл режим повышенной готовности продлили на два месяца — до 4 апреля 2022 года. Соответствующие изменения в указ о введении режима внес глава республики Александр Евстифеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

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В республике продолжает действовать масочный режим, запрещено проведение массовых мероприятий, действует система предъявления QR-кодов вакцинированного и переболевшего в торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 4 февраля лечение получают 776 пациентов, из них у 477 жителей подтверждено заражение коронавирусом. В том числе, у 666 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 688 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 88 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

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