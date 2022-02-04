Подгорица, 4 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Государственная авиакомпания Черногории Air Montenegro открывает два новых направления: в Цюрих и Прагу.

Цитата из м/ф «Хрустальное небо вчерашнего дня». реж. Си Чао. 2018. Китай Самолеты

На маршруте Подгорица-Цюрих Air Montenegro будет выполнять рейсы три раза в неделю с апреля 2022 года, а по маршруту Тиват Прага будут прямые рейсы два раза в неделю, начиная с июня.

В дополнение к дополнительным рейсам по существующим маршрутам (Белград, Баня-Лука, Любляна, Стамбул) Air Montenegro открыла рейсы в Париж, Нант и Лион и, таким образом, значительно увеличила количество рейсов и направлений в предстоящем сезоне, чтобы улучшить стыковку Черногории с крупными рынками, особенно в основной туристический сезон.