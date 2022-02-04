Атланта, США, , 13:45 — REGNUM Рэп-исполнитель 21 Savage (Шайя Бин Эйбрахам-Джозеф) поделился композицией, записанной при участии погибшего артиста King Von (Дэйвон Дакуан Беннетт). Выход работы состоялся на всех музыкальных площадках 4 февраля.

21 Savage Скриншот YouTube

Отличительной особенностью этой песни является добавление куплета 21 Savage к уже существующему, но ранее не опубликованному синглу King Von. Примечательно, что в жизни музыканты никогда не сотрудничали.

Напомним, что King Von был убит в Атланте (США) 6 ноября 2020 года. Артисту было 26 лет.

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