Чита, 4 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Забайкальском крае за счет новых механизмов господдержки удалось увеличить объем приобретения семян высших репродукций до трех тысяч тонн. Об этом 4 февраля в ходе отчета за 2021 год сообщил руководитель аграрного ведомства Денис Бочкарев. Его слова цитирует пресс-служба забайкальского правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

«Благодаря приобретению семян высоких репродукций была увеличена площадь сортовых посевов и объем высеянных сортовых семян», — пояснил чиновник.

По его словам, доля площади посева элитными семенами в общей посевной площади в 2021 году составила 10,5%, что вдвое превысило уровень предыдущего года.

Всего в прошлом году хозяйства Забайкальского края провели весенне-полевые работы на площади 200 тысяч гектаров. По оценке регионального министерства сельского хозяйства, аграрии края на 2022 год располагают семенным фондом элитных семян и семян первой репродукции зерновых культур в размере 14 тысяч тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае ведётся строительство самого крупного сухопутного зернового терминала в России перевалочной мощностью восемь миллионов тонн в год. Как пояснил генеральный директор холдинга «Новый сухопутный зерновой коридор» Сергей Пушкин, резидент ТОР займется экспортом зерна в Китай и страны Средней Азии с применением механизма «контрактного производства» и формульным ценообразованием.

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