Тамбов, 4 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 87 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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4 февраля выявлено 893 новых случаев заражения коронавирусом — на 72 больше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 70 тыс. 724 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 61 тыс. 439 пациентов, в том числе 197 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1965 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.