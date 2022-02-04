Москва, 4 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Легализация криптовалют в России чревата негативными последствиями. Об этом 4 февраля заявил бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Криптовалюта

В числе таких последствий эксперт назвал ускорение темпов инфляции. Свою позицию он обосновал тем, что вложения жителей России в криптовалюты оценивается в триллионы рублей. В случае легализации таких активов в экономику страны хлынет поток ничем не обеспеченных денег, что неизбежно приведет к росту цен.

«Для государств это неконтролируемая история. Представим себе, что Россия откроет шлюз и все признает. На том конце находится 2,5−3 трлн рублей по тому курсу, который есть. Что случится? Инфляция. Если мы вдруг захотим зачем-то это все признать», — сказал Клименко.