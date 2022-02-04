Флорида, США, 4 февраля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Американский актёр Джеймс Макэвой и его личная помощница Лиза Либерати поженились. Об этом 4 февраля сообщает The Sun.

Скриншот видео на YouTube Джеймс Макэвой

Слухи о том, что Макэвой и Либерати сыграли свадьбу появились ещё в 2019 году, однако пара их не подтверждала. Спустя три года актёр признался, что церемония прошла во Флориде (США).

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Джеймс Макэвой и его первая жена, актриса Энн-Мари Дафф, объявили о разводе. У пары есть сын.