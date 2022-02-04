Ставрополь, 4 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Ставропольском крае нарастили мощности коечного фонда ковидных госпиталей. Создано дополнительно еще 804 койки, сообщил 4 февраля губернатор края Владимир Владимиров. Общее количество мест в стационарах достигло 4189.

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«Как и было решено накануне, мы увеличили количество развернутых коек. Сейчас их 4189. При необходимости мы без каких-то затруднений сможем добавить дополнительные. Но пока все потребности «с головой» обеспечены. В развернутом фонде доля свободных мест составляет 23%», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

По словам губернатора, в конце декабря 2021 года в крае были созданы около 5000 коек для ковидных больных. В настоящее время не наблюдается серьезного роста числа госпитализированных.