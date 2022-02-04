Обвиняемых в убийстве 5-летней костромички доставили на экспертизу в Москву
Кострома, 4 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Дениса Герасимова и Вадима Белякова, обвиняемых в похищении и убийстве 5-летней костромички Вероники Николаевой, доставили в Москву для проведения психиатрической экспертизы. Об этом каналу «РЕН ТВ» сообщил адвокат семьи ребёнка Андрей Алешкин.
Фигуранты помещены в Бутырский следственный изолятор Москвы и после карантина отправятся в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Экспертиза займёт 21 день. Её результаты следователи и родные ребёнка надеются получить до конца февраля 2022 года.
В случае, если лиц признают невменяемыми, они будут направлены на принудительное лечение. Если это состояние не подтвердится, фигуранты предстанут перед судом. За Герасимовым и Беляковым установлено круглосуточное видеонаблюдение, они находятся под усиленной охраной.
Справка: пятилетняя Вероника Николаева была похищена 4 января 2022 года от культурного центра «Россия» в Костроме, где работала её мать. Девочку украли двое местных жителей, снимавших комнату в общежитии, расположенном через дорогу от места похищения. Они изнасиловали и убили девочку, нанеся ей множество ножевых ранений. Тело ребёнка, спрятанное в спортивной сумке, в ночь с 4 на 5 января обнаружили полицейские. Похитители признались в убийстве ребёнка. Первым из них был 44-летний Денис Герасимов, ранее отбывавший срок за изготовление детской порнографии и педофилию. Его 24-летний подельник Вадим Беляков также был судим за кражу денег. Сейчас они заключены под стражу сроком до 6 марта 2022 года.