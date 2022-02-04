Кострома, 4 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Дениса Герасимова и Вадима Белякова, обвиняемых в похищении и убийстве 5-летней костромички Вероники Николаевой, доставили в Москву для проведения психиатрической экспертизы. Об этом каналу «РЕН ТВ» сообщил адвокат семьи ребёнка Андрей Алешкин.

Культурный центр Россия в микрорайоне Черноречье

Фигуранты помещены в Бутырский следственный изолятор Москвы и после карантина отправятся в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Экспертиза займёт 21 день. Её результаты следователи и родные ребёнка надеются получить до конца февраля 2022 года.

В случае, если лиц признают невменяемыми, они будут направлены на принудительное лечение. Если это состояние не подтвердится, фигуранты предстанут перед судом. За Герасимовым и Беляковым установлено круглосуточное видеонаблюдение, они находятся под усиленной охраной.