Рязань, 4 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Рязанской области за сутки госпитализировано 106 пациентов с COVID-19, выписаны после выздоровления 206 человек, в летальную статистику внесли пять новых записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля в федеральном оперативном штабе.

Pixabay.com Больничная палата

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С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 71 656 жителей, из них 1 201 получили положительный результат за минувшие сутки. Выздоровели 59 079 человек. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 2 889 пациентов.

По данным оперативной рабочей группы правительства региона, темп прироста за сутки возрос до 1,70%.