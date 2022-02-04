Нижний Новгород, 4 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В настоящее время в 20 медицинских учреждениях Нижнего Новгорода и области работают на добровольной основе 147 студентов студентов Нижегородского медицинского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные колледжа.

Пресс-служба Нижегородского медколледжа Студентка на работе в медучреждении

В частности, студенты помогают коллегам в клинических больницах, в городских поликлиниках, в центральных районных больницах Богородска, Бора и Ветлуги.

Кроме того, 22 волонтера принимают звонки на горячей линии «122» по вопросам коронавируса — оказывают консультативную помощь, вносят в базу данных федерального регистра информацию о привитых от COVID-19, работают с врачами-эпидемиологами, проводят термометрию, помогают в регистратуре, а также выполняют обязанности постовых и палатных сестер.

Как сообщало ИА REGNUM, нижегородские поликлиники с начала текущей недели переведены на усиленный режим работы. Рабочий день начинается в 6:30 и заканчивается в 23 часа. Кроме того, частично неотложная помощь оказывается силами поликлиник и в ночное время, когда требуется неотложная помощь и детям, и взрослым для того, чтобы снизить температуру либо проконсультировать.