Эксперты: Систему общественного контроля за ДЭГ нужно продумать до мелочей
Москва, 4 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. До конца марта ЦИК планирует определиться с регионами, которым в 2022 году будет дана возможность проголосовать онлайн (ДЭГ). На данный момент подано 6 заявок. Региональные электоральные эксперты НОМ уже сейчас готовятся к работе по анализу выборов с помощью ДЭГ. По мнению экспертов, многим избирателям необходима будет психологическая адаптация к технологии и уверенность в том, что их голос учтён корректно. Об этих и других особенностях масштабирования ДЭГ в регионах высказались политологи, общественные деятели и правоведы.
По мнению декана факультета социально-политических наук Ярославского государственного университета, члена Общественной палаты Ярославской области Татьяны Акоповой, чей регион участвует в ДЭГ с 2020 года, вопрос о необходимости внедрения ДЭГ на выборах постепенно сменяет задача о том, как совершенствовать технологию.
При этом Татьяна Акопова подчёркивает: как любой цифровой инструмент ДЭГ нуждается в тонкой настройке. Особую значимость приобретают вопросы, связанные с правовым регулированием процедур дистанционного электронного голосования, особенно, в части общественного наблюдения.
Председатель Общественной палаты Томской области Владимир Уткин обращает внимание, что при оценке законодательных изменений относительно ДЭГ, очень важно не допустить попыток политизации.
Глава региональной ОП рассказал, что каждый восьмой житель Томска — студент. И с использованием дистанционных технологий, убеждён эксперт, молодежь получает реальную возможность участвовать в управлении государством, реализуя конституционное избирательное право.
Потребуется определенное время для части населения для психологической адаптации к новым возможностям виртуального пространства. Они должны быть уверены в надежности и защите анонимизированных результатов, их шифрования с использованием специального ключа, хранения в базе данных специального программного обеспечения. Также важно понимать, как происходит последующая расшифровка голосов для подсчёта итоговых результатов выборов. Такую позицию представила заместитель председателя Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественного экспертного совета при избирательной комиссии Краснодарского края, кандидат социологических наук Ольга Малахова.