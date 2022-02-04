Москва, 4 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. До конца марта ЦИК планирует определиться с регионами, которым в 2022 году будет дана возможность проголосовать онлайн (ДЭГ). На данный момент подано 6 заявок. Региональные электоральные эксперты НОМ уже сейчас готовятся к работе по анализу выборов с помощью ДЭГ. По мнению экспертов, многим избирателям необходима будет психологическая адаптация к технологии и уверенность в том, что их голос учтён корректно. Об этих и других особенностях масштабирования ДЭГ в регионах высказались политологи, общественные деятели и правоведы.

Kuvasato Голосование

По мнению декана факультета социально-политических наук Ярославского государственного университета, члена Общественной палаты Ярославской области Татьяны Акоповой, чей регион участвует в ДЭГ с 2020 года, вопрос о необходимости внедрения ДЭГ на выборах постепенно сменяет задача о том, как совершенствовать технологию.

«Дистанционное электронное голосование на выборах используется не только в России, но и в практике ряда зарубежных стран более десятка лет, что подтверждает актуальность данного избирательного инструмента в современную цифровую эпоху. Ретроградные вопросы: нужен или не нужен ДЭГ, постепенно сменяет новая повестка — совершенствование системы ДЭГ и формирование ее расширенной «продвинутой версии», — отмечает эксперт.

При этом Татьяна Акопова подчёркивает: как любой цифровой инструмент ДЭГ нуждается в тонкой настройке. Особую значимость приобретают вопросы, связанные с правовым регулированием процедур дистанционного электронного голосования, особенно, в части общественного наблюдения.

«Надеемся, что избранная, в том числе с применением ДЭГ, Государственная Дума РФ чётко определит в законопроекте статус общественного наблюдения в контексте проведения онлайн — голосования», — отмечает она.

Председатель Общественной палаты Томской области Владимир Уткин обращает внимание, что при оценке законодательных изменений относительно ДЭГ, очень важно не допустить попыток политизации.

«Избирательное право гражданина — это гарантия его участия в управлении государством. С правовой точки зрения ДЭГ — еще один инструмент более широкого привлечения граждан к участию в управлении. И чем больше в стране подобных инструментов, тем больше возможностей для выражения активной позиции каждого члена общества», — подчеркивает Владимир Уткин.

Глава региональной ОП рассказал, что каждый восьмой житель Томска — студент. И с использованием дистанционных технологий, убеждён эксперт, молодежь получает реальную возможность участвовать в управлении государством, реализуя конституционное избирательное право.

«Однако здесь надо быть очень осторожными. Необходимо до мелочей продумать технологию контроля за волеизъявлением граждан. Причем не только за ходом самого голосования, но и за подсчетом голосов, что полностью бы исключило возможность манипуляции результатами», — обращает внимание общественник.

Потребуется определенное время для части населения для психологической адаптации к новым возможностям виртуального пространства. Они должны быть уверены в надежности и защите анонимизированных результатов, их шифрования с использованием специального ключа, хранения в базе данных специального программного обеспечения. Также важно понимать, как происходит последующая расшифровка голосов для подсчёта итоговых результатов выборов. Такую позицию представила заместитель председателя Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественного экспертного совета при избирательной комиссии Краснодарского края, кандидат социологических наук Ольга Малахова.

«Использование ДЭГ, несомненно, в будущем будет только расширяться, так как это очень удобно и быстро не только для избирателей, но и для участковых избирательных комиссий. Если будет принято решение повсеместно перейти на цифровую платформу для голосования разного уровня выборных кампаний, в будущем это позволит существенно экономить ресурсы (временные, финансовые, и т.д.) при проведении голосования», — считает эксперт.