Бухарест, 4 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. На аукционе в столице Румынии Бухаресте будут выставлены раритетные фотографии десятков известных западных актеров, музыкантов и политических деятелей с их эксклюзивными автографами. Об этом 4 февраля сообщает румынский информационный портал News. ro со ссылкой на источники.

Аукцион

Как утверждают организаторы мероприятия, среди лотов — редкие фото лидера группы Metallica Джеймса Хэтфилда, голливудской звезды Арнольда Шварценеггера, основателя журнала Playboy Хью Хефнера, и открытки, подписанные президентами и первыми леди США Джорджем Бушем-младшим и Лорой Буш, Биллом и Хиллари Клинтон.

Первые торги пройдут 15 февраля. Стартовая цена каждого лота составляет от $60 до $200. За реализацию указанной продукции организаторы аукциона надеются выручить в общей сложности $100 тыс.