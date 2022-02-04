Президент Индонезии передал торговцам денежную помощь
Джакарта, 4 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо раздал денежную помощь уличным торговцам на рынке в городе Бинджай, провинции Северная Суматра, сообщает CNN Indonesia.
Джоко Видодо
Помощь в размере 1,2 млн индонезийских рупий на человека поможет облегчить бремя трейдеров, пострадавших от пандемии.
Президент также передал торговцам помощь в виде основных продуктов питания.
Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии заявил, что правительство внимательно относится к открытию границ на фоне резкого роста числа случаев заражения коронавирусом.