Джакарта, 4 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо раздал денежную помощь уличным торговцам на рынке в городе Бинджай, провинции Северная Суматра, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо

Помощь в размере 1,2 млн индонезийских рупий на человека поможет облегчить бремя трейдеров, пострадавших от пандемии.

Президент также передал торговцам помощь в виде основных продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии заявил, что правительство внимательно относится к открытию границ на фоне резкого роста числа случаев заражения коронавирусом.