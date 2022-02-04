Оренбург, 4 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области за минувшие сутки (3 февраля) в COVID-центры поступили 166 пациентов, что на 45 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Стоит отметить, число выписанных из больниц за сутки пациентов в связи с выздоровлением превышает суточный показатель госпитализаций: 478 против 166. С начала пандемии от болезни оправились 103 377 оренбуржцев.

В регионе продолжается рост заболеваемости COVID-19. За сутки (3 февраля) выявили 1843 заражений коронавирусом, до этого (2 февраля) — 1676 фактов. С конца марта 2020 года в Оренбуржье зарегистрировано 124 077 носителей коронавируса.

По причине заболевания скончались 3605 человек. За последний день подтверждено два летальных исхода.