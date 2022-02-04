Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Ростовской области мероприятия по мониторингу и контролю качества атмосферного воздуха обойдутся в 7 млн 105,5 тыс. рублей. Открытый конкурс в электронной форме объявлен на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Выбросы

Согласно техническому заданию, победитель торгов в течение 2022 года должен проводить проверки в Ростове-на-Дону, Азове, Волгодонске, Таганроге, Шахтах, Цимлянске, Новочеркасске, Миллерово, Новошахтинске, Сальске, Батайске и Гуково. Пробы воздуха должны браться трижды в день — утром, днём и вечером.

ИА REGNUM сообщало, что в конце 2021 года несколько заводов на северо-западе Ростова-на-Дону были уличены во вредных выбросах. В пробах воздуха обнаружены сероводород, бутанол, метанол и пропанол, а-метилстерол и другие вредные вещества.