Вашингтон, 4 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Вся «агрессия» России состоит в том, что начиная с 2007 года наша страна стала возвращаться на путь отстаивания своих интересов и своей культурно-исторической самостоятельности, а это, конечно, «недружественно» по отношению к США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 4 февраля, комментируя инициативу американских сенаторов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Страны Прибалтики на карте

Как сообщалось ранее, группа сенатороввнесла на рассмотрение конгресса проект резолюции, в которой приветствуется «мужество» прибалтийских государств, проявляемое в борьбе с «российской агрессией». Документ посвящён«100-летию дипломатическихотношений США со странами Прибалтики».

« Все послевоенные годы США, официально признавая существовавшие границы СССР и поддерживая с ним дипломатические отношения, последовательно работали на отрыв от СССР советской Прибалтики. Говорить о 100-летии дипотношений США с Латвией, Литвой и Эстонией можно лишь с большой натяжкой. Да, они были установлены в 1922 году, но с кем, интересно, США поддерживали дипломатические отношения с 1940 по 1991 год — ведь даже полноценных «правительств в изгнании» антисоветски настроенные латыши, литовцы и эстонцы создать не смогли? Их так называемые «посольства», скажем, в Лондоне, были не более чем разведточками, работавшими в интересах западных спецслужб; они не представляли никого.

Американцам свои планы в отношении развала СССР удалось осуществить. Более того, им удалось превратить Латвию, Литву и Эстонию в агрессивный форпост на границах нашей страны, в подрывной элемент против Старой Европы в Европейском союзе и НАТО.

Поощряя бывших сепаратистов, а ныне своих марионеток, они пытаются, в том числе, стимулировать сепаратизм уже в России.