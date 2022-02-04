Уфа, 4 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Законопроект о внесении изменений в кодекс Башкирии о безопасности дорожного движения одобрен комитетом госсобрания региона по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

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Сообщается, что законопроект, которым предлагается урегулировать отдельные моменты, связанные с допуском транспортных средств к участию в дорожном движении, может быть принят депутатами республиканского парламента в первом чтении уже в феврале текущего года.

«Дело в том, что согласно кодексу о безопасности дорожного движения автомобиль не может выезжать на дорогу без регистрации в ГИБДД. Получается, что с формальной точки зрения купить автомобиль и поставить его на учет без нарушения требований законодательства невозможно: по закону автомобиль просто не может доехать до места регистрации. Хотя на практике в таких случаях сотрудники ГИБДД претензий к автовладельцам не предъявляют, данное несоответствие необходимо устранить», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Кроме этого, согласно данному проекту закона, к участию в дорожном движении без постановки на учет допускаются автомобили, которые перегоняют индивидуальные предприниматели и юридические лица к месту их продажи, а также транспортные средства, перегоняемые физическим или юридическим лицом для вывоза за пределы России.