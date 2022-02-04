Москва, 4 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Московской области вынесен обвинительный приговор членам преступной группы, которым инкриминировали мошенничество. Пострадавшими являются почти 50 человек, установлено 56 эпизодов преступной деятельности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Дело вели чувашские полицейские. По данным следствия, злоумышленники совершали интернет-мошенничества под предлогом продажи автозапчастей. Правоохранители установили, что потерпевшие перечисляли предоплату или полностью оплачивали стоимость товара, но в результате оставались и без денег, и без запчастей.

Потерпевшими по делу проходят 49 человек, проживающие в различных регионах страны — в частности, в Подмосковье, Чувашии, Волгоградской области.

Задержание проводилось в ряде регионов совместно с коллегами из Главного управления уголовного розыска МВД, волгоградскими и саратовскими оперативниками при участии «гвардейцев». Как полагает полиция, организатором преступного сообщества являлся ранее судимый уроженец одной из стран ближнего зарубежья. В группу были вовлечены семь человек, большинство из которых, как выяснило следствие, не имели регистрации на территории России.

Материалы дела превысили 50 томов, следствием установлена причастность фигурантов уголовного дела к 56 эпизодам преступлений. В МВД по Чувашии отмечают, что злоумышленники действовали в составе организованной преступной группы со своей иерархией и распределением ролей.

Приговором Подольского городского суда Подмосковья фигуранты уголовного дела получили за мошенничество от 9-ти до 15-ти лет. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 41-летний житель Чебоксар лишился почти 4 млн рублей, взятых в кредит, желая заработать на «инвестициях». В полиции отмечали, что в результате его ежемесячная сумма выплат по кредитам превышает 80 тыс. рублей, что почти втрое превышает его доход.

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