Воронеж, 4 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Воронеже трое неизвестных мужчин расстреляли бродячих собак и избили пенсионеров, вступившихся за животных. ОБ этом СМИ сообщила родственница пострадавших.

Павел Ищенко ИА REGNUM Бездомная собака

Инцидент произошёл в ночь с 1 на 2 февраля в микрорайоне Никольское. Как сообщила «Вести-Воронеж» женщина, на улице послышались странные хлопки, и её родители вышли на улицу посмотреть, что происходит. Снаружи они увидели троих мужчин, один был с ружьём. Пенсионеры поняли, что те стреляют по собакам, и потребовали прекратить.

«В итоге один из мужчин ударил головой в лоб моей маме, и она потеряла сознание. Потом они повалили на землю папу и били его ногами — тоже по голове. Узнав о ЧП, я сразу вызвала к месту скорую помощь и участкового. Сняли побои, написали заявление в полицию. Сейчас родители мучаются от головных болей, особенно мама, потому что она болеет онкологией», — рассказывает журналистам дочь пострадавших.

По данным местных жителей, была убита одна собака, еще одна ранена. В полиции подтвердили, что заявления от супругов поступали. Начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в Воронеже участились случаи нападения собак на людей, в том числе детей. В то же время из разных районов города поступают сообщения об активизации так называемых догхантеров.