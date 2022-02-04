Москва, 4 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Криптовалюты относятся к активам с высокой степенью риска. Об этом 4 февраля заявил бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Криптовалютные активы очень рискованные. Я бы никому не посоветовал без профессионального опыта туда влезать. Это все равно что играть в казино», — сказал Клименко.

По его словам, также как и в случае с казино, инвестируя в криптовалюту нужно быть готовым потерять все и относится к этому, скорее, как к развлечению.

«Относиться нужно, как к очень токсичному активу. Потому что можно получить деньги, а потом выяснится, что они украдены. Это активы с очень высоким риском», — сказал Клименко.