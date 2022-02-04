Владимир, 4 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 153 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

4 февраля выявлено 1237 новых случаев заражения коронавирусом — на 169 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 93 тыс. 959 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 83 тыс. 49 пациентов, в том числе 311 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3113 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.