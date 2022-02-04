Новосибирск, 4 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Новосибирской области в связи с ростом числа заболевших ОРВИ и COVID-19 привлечены дополнительные ресурсы для обеспечения приёма в поликлиниках. Создан резерв из врачей различных специальностей. Об этом сегодня, 4 февраля, ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Специализированные медслужбы направили резерв — обученных для работы с коронавирусом стоматологов, наркологов, психиатров, врачей других непрофильных специальностей, — уточнили в областной администрации. — В качестве волонтёров в помощь врачам поликлиник привлечены студенты как медицинских, так и немедицинских учебных заведений».

Всего на сегодняшний день дополнительно привлечено около двух тысяч человек.