Москва, 4 февраля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Торговая сессия 3 февраля для котировок нефти завершилась бурным ростом во второй половине дня. По итогам торговой сессии четверга стоимость барреля Brent выросла на 1,89%, достигнув отметки в $91,80, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Серьезную поддержку нефти оказывает восстановление спроса в Европе на фоне увеличивающегося количества новостей о постепенном завершении пандемии и все большем количестве стран, отменяющих карантин для контактной группы и снимающих ограничения и масочный режим.

При этом есть опасения, что ОПЕК+ не в состоянии наращивать добычу даже согласно договоренностям об увеличении поставок на 400 тыс. баррелей в сутки — ряд государств, включая Россию, прямо говорит об отсутствии мощностей для увеличения поставок.

Еще один драйвер роста — опасения насчет провокаций в Донбассе, что может повлиять на поставки топлива по черноморским маршрутам.

Также на руку котировкам нефти играет погода в США — снегопады по всей стране провоцируют рост спроса на топливо для отопления домов, и у американских коммунальщиков есть опасения, что предложение не сможет удовлетворить растущие в моменте потребности потребителей.

На заключительных торгах недели нефть продолжит свои рост и может дойти до $94 за баррель. Предполагаемый коридор движения — $91−94 за бочку марки Brent», — считает эксперт.

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