Пенза, 4 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В четырех районах Пензенской области в этом году появятся приюты для содержания безнадзорных животных. На эти цели из регионального бюджета выделяется 20 млн рублей, сообщил глава минсельхоза области Роман Калентьев.

Nhandler Собака в приюте

Он отметил, что деньги будут направлены на обустройство приютов в Каменском, Сердобском, Пензенском и Нижнеломовском районах.

«Областью ежегодно выделяется свыше 4 млн рублей на проведение процедуры отлова, стерилизации и содержания животных в приютах. Но, к сожалению, мы видим, что подобного рода мероприятия являются недостаточными. Поэтому была разработана дополнительная программа и выделены на эти цели дополнительные ресурсы», — уточнил министр.

Подобные муниципальные учреждения действуют на территории Пензы и в Кузнецском районе. С помощью уже шести приютов, работающих как межрайонные, будет вестись отлов, стерилизация и временное содержание бездомных животных. Специализированные площадки планируется открыть к середине 2022 года, дополнил Калентьев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе увеличилась популяция бродячих собак.

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