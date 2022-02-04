В Пензенской области откроют дополнительные приюты для бездомных животных
Пенза, 4 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В четырех районах Пензенской области в этом году появятся приюты для содержания безнадзорных животных. На эти цели из регионального бюджета выделяется 20 млн рублей, сообщил глава минсельхоза области Роман Калентьев.
Он отметил, что деньги будут направлены на обустройство приютов в Каменском, Сердобском, Пензенском и Нижнеломовском районах.
«Областью ежегодно выделяется свыше 4 млн рублей на проведение процедуры отлова, стерилизации и содержания животных в приютах. Но, к сожалению, мы видим, что подобного рода мероприятия являются недостаточными. Поэтому была разработана дополнительная программа и выделены на эти цели дополнительные ресурсы», — уточнил министр.
Подобные муниципальные учреждения действуют на территории Пензы и в Кузнецском районе. С помощью уже шести приютов, работающих как межрайонные, будет вестись отлов, стерилизация и временное содержание бездомных животных. Специализированные площадки планируется открыть к середине 2022 года, дополнил Калентьев.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе увеличилась популяция бродячих собак.
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