Йошкар-Ола, 4 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 4 февраля лечение получают 776 пациентов, из них у 477 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач в «Красной зоне»

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В том числе, у 666 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 688 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 88 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 73 человека, выписаны 62 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 февраля выздоровели с начала пандемии 28 788 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 114 жителей республики. Всего в республике за время эпидемии подтвердили 34 236 случаев заражения коронавирусом, из них 523 — за последние сутки.

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