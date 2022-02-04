Чайковский, Пермский край, 4 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Названа предварительная причина схода вагонов, груженных углем, с пути в Пермском крае. Железнодорожная авария произошла из-за излома рельсов, сообщает пресс-служба Центрального МСУт УрФО.

Центральное МСУт УрФО Сход вагонов с рельсов в Прикамье

Напомним, ЧП произошло утром 4 февраля. С рельсов сошли восемь вагонов, некоторые из них опрокинулись. Пострадавших среди людей нет. Экологическая угроза отсутствует. По факту аварии проводится проверка.

Уральская транпортная прокуратура Железнодорожная авария

Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, на место схода направлены восстановительные поезда станций Пермь — Сортировочная и Верещагино. Из-за ЧП произошла задержка в движении поезда №12 Москва — Новый Уренгой, №1 Владивосток — Москва, №70 Москва — Чита, №91 Северобайкальск — Москва, №7152/6004 Балезино — Верещагино — Пермь-2 и №6003 Пермь-2 — Верещагино. На участке с прерванным движением перевозка пассажиров пригородных поездов будет осуществляться автотранспортом.

Отменяются пригородные поезда №6005 Пермь-2 — Верещагино, №6006 Верещагино — Пермь-2 и №7143 Пермь-2 — Верещагино.