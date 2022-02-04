Чита, 4 февраля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае стала ещё более напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 105 675 (+997 за минувшие сутки). Это один из рекордных показателей за всю историю пандемии.

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Вместе с тем 94 578 пациентов (+317 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2379 человек (+3 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 82 находятся в тяжёлом состоянии (+17 за сутки), 21 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+4 за последние сутки).

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