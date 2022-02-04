Элиста, 4 февраля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 456 (— 29 за сутки) жителей Калмыкии, выписаны с выздоровлением 117 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 4 февраля.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

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В настоящее время лечение в инфекционных стационарах получают 430 пациентов с COVID-19, из них 13 человек находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 11 586 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии заразились коронавирусом 39 834 человека, выздоровели 33 730 пациентов. Победить COVID-19 не смогли 786 человек.