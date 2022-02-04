После COVID-19 в Марий Эл выздоровели 114 человек за день
Йошкар-Ола, 4 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 4 февраля выздоровели с начала пандемии 28 788 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 114 жителей республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Всего в республике за время эпидемии подтвердили 34 236 случаев заражения коронавирусом, из них 523 — за последние сутки. 981 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом, накануне от COVID-19 скончались три человека, за минувшие сутки среди пациентов ковид-центров в регионе было зарегистрировано два летальных случая.
За сутки в ковид-центры госпитализировали 106 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 2 февраля лечение получали 765 пациентов, из них у 463 жителей подтверждено заражение коронавирусом.