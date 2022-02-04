Астрахань, 4 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 146 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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4 февраля выявлено 735 новых случаев заражения коронавирусом — на 44 больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 91 тыс. 510 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 81 тыс. 517 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 205 — за последние сутки.

За весь период скончались 2685 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.