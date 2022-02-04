Санкт-Петербург, 4 февраля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Петербурге по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности пациентам Городского консультативно-диагностического центра №1, где после обследования органов пищеварения с применением бария умерли семь человек и пострадали как минимум 20, вслед за главным врачом задержали заведующую отделом лучевой диагностики. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Spb.sledcom.ru Здание ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

«В настоящее время в качестве подозреваемой также задержана заведующая отделом лучевой диагностики указанного центра. Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения», — уточнили в ГСУ СКР.

По версии следствия, в центре на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги с применением промышленного химического препарата (бария), не включенного в государственный реестр лекарственных средств и не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Установлена коммерческая структура, поставившая промышленный химический препарат в медицинское учреждение.

«Действиям ее руководства будет дана юридическая оценка. Следователями осуществлена выемка различных предметов и документов, имеющих важность для следствия, а также проводятся допросы», — отметили в ведомстве.

Напомним, о летальных исходах среди пациентов, которые проходили обследование в центре, стало известно в конце января 2022 года. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ч.3 ст. 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Обвинение в совершении этих преступлений предъявлено главному врачу СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1», в качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.