Ханты-Мансийск, 4 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 4 февраля госпитализированы 208 больных COVID-19, 282 человека выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки в Югре выявлено 3614 новых случаев заражения коронавирусом, на 311 больше, чем днём ранее.

По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 4 февраля является Сургут — 1105. Коэффициент распространения инфекции — 1,1. Наличие свободного коечного фонда в Югре с учётом запланированных к развертыванию — 38,5%.

С начала пандемии в Югре к 4 февраля насчитывается 131 337 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 95 785 пациентов, 2188 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).