Бухарест, , 13:00 — REGNUM За последние сутки в Румынии выявили 31,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что превышает средние соответствующие показатели января нынешнего года. Об этом 3 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По официальным данным, наибольшее число заразившихся лиц наблюдается в Бухаресте, Констанце, Яссах и других крупных городах страны, а также в регионах Валахия и Трансильвания. Сообщается о смерти в стране 97 человек.

В связи с продолжением роста заболеваемости минздрав Румынии в очередной раз призвал граждан пройти полный курс вакцинации.

По состоянию на 4 февраля общее количество выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, составило 2,33 млн человек. Из них в стране скончались 60 353 пациентов.