Ереван, 4 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Депутаты Национального Собрания (парламента) Армении от оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» решили не выдвигать альтернативного кандидата в президенты республики. Об этом сообщает пресс-служба фракции «Армения» в соцсети Facebook.

Армения

«Нынешняя власть, поставившая страну на грань краха и расколовшая общество, решила продолжать работать в том же духе, руководствуясь не государственными, а только узкими командными интересами», — говорится в заявлении.

Авторы обращения обвинили власти в расколе общества. Они отметили, что президент должен объединять общество и быть беспристрастным, но в правящей партии выдвинули на этот пост кандидата из своих рядов.

Сообщается, что оппозиционные фракции парламента не будут участвовать в выборах президента, так как не хотят таким образом быть причастными к их «легитимации».

Напомним, предыдущий президент Армении Армен Саркисян ушёл в отставку с 1 февраля. Выборы нового президента должны пройти в марте. Его выберут депутаты парламента. В правящей партии «Гражданский договор» поддержали выдвижение кандидатом на этот пост нынешнего министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатуряна.