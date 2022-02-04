Подгорица, , 12:58 — REGNUM В 2020 году в Черногории было зарегистрировано 3200 новых случаев онкологических заболеваний, а это означает, что каждый день умирало почти пять человек, сообщил глава управления злокачественных новообразований Института общественного здравоохранения Райко Страхиня.

Символ борьбы с раком молочной железы James Palinsad

В утренней программе TVCG он указал, что самая большая проблема заключается в том, что с 2015 года в Черногории нет национального плана борьбы с раком.

Эксперт сообщил, что рак легких — самое частое в Черногории из онкологических заболеваний.

«По сравнению с другими европейскими странами мы практически на первом месте по количеству пациентов. Каждый пятый из наших мужчин болен раком легких», — сказал он.

На втором месте опухоли кожи, толстой кишки, простаты, мочевого пузыря.

«Рак молочной железы стоит на первом месте у женщин, и каждая четвертая женщина страдает раком молочной железы. Затем появляются опухоли кожи, толстой кишки, легких и шейки матки. Это разрушительный факт, потому что он изображает ситуацию, нетипичную для развитых стран», — сказал он.

Что касается возраста, то чаще всего страдают онкологическими заболеваниями страдают граждане в возрасте от 50 до 64 лет.