Белгород, 4 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В режим работы амбулаторного ковид-центра перейдёт поликлиническое отделение №2 Белгорода, сообщила 4 февраля на брифинге главный врач городской поликлиники Ольга Полякова.

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Отделение на Народном бульваре с 7 февраля начнёт принимать пациентов с симптомами ОРВИ, также как ранее перепрофилированная поликлиника №6. Отличие между центрами в том, что на выездах по-прежнему будут работать бригады поликлиники №6.

Как сообщало ИА REGNUM, ковид-центр на базе поликлиник №6 принял свыше 31 тысячи пациентов и более 76 тысячам жителей оказал помощь на дому.