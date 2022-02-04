Чита, 4 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса и карантинные ограничения, основные показатели развития сферы экономики Забайкалья превысили ожидаемые результаты. Об этом сегодня, 4 февраля, в ходе отчета перед населением региона заявил вице-премьер Александр Бардалеев. Его слова цитирует пресс-служба забайкальского правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

«Красноречивее всего о наших успехах говорят цифры. В 2021 году мы ожидали, что в секторе малого и среднего предпринимательства будут трудиться 96,2 тысячи человек. Однако по истечении 12 месяцев их стало почти 106 тысяч человек.

Самозанятых, по нашим расчетам, должно было появиться чуть более пяти тысяч человек, а их в конце декабря было более девяти тысяч. Заметно увеличилась доля поддержки бизнеса в районах края — с ожидаемых 50 до полученных 60%. В приоритетных отраслях экономики — также с 50 до 60%»,— объяснил Александр Бардалеев.

Как сообщало ИА REGNUM, органы прокуратуры Забайкальского края в 2021 году выявили 2624 (в 2020 г. — 2647) нарушений законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Четверть из них (663) допускались при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

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