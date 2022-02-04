Джакарта, , 12:58 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что правительство внимательно относится к открытию границ на фоне резкого роста числа случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Бали Jnpet

Власти Индонезии объявили об открытии границ для иностранных путешественников на Бали. Эта политика может восстановить экономику Бали. Министр заявил, что зависящая от туризма экономика Бали сократилась за два года пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, населению и туристам запрещено приближаться к кратеру вулкана Анак Кракатау после того, как 4 февраля произошло очередное извержение.

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